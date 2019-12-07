Поветкин и Хантер завершили бой вничью / REUTERS

Бой Поветкин - Хантер стал андеркартом главного поединка дня Руис - Джошуа. Результат боя - ничья.

Хантер положил россиянина в нокдаун в первой части боя и имел преимущество в течение нескольких раундов, однако Поветкин сумел собраться и выравнять ситуацию, благодаря чему свел бой к ничьей.

Руис и Джошуа проведут реванш сегодня ночью в Саудовской Аравии. Трансляция поединка будет на канале Интер и UA: Перший. В первой схватке победу одержал американец мексиканского происхождения.

Напомним, Александр Усик может сразиться с британцем Дереком Чисорой. Предварительная дата - 8 февраля.