UFC 245: где смотреть и прогнозы на бои

В ночь с 14 на 15 декабря состоятся бои турнира UFC 245. Зрителей ожидают несколько интересных поединков. Главный из них Усман - Ковингтон.
Эти выходные подарят зрителям кард турнира UFC 245. Ожидаемо, что самый большой интерес вызывают поединок Усман - Ковингтон, где определится лучший боец в полусреднем весе. Они входят в программу главного карда.
Главный кард:
Камару Усман - Колби Ковингтон
Макс Холлоуэй - Александр Волкановски
Аманда Нуньес - Жермейн де Рандами
Марлон Мораес - Жозе Альдо
Петр Ян - Юрайя Фэйбер
Прелимы:
Джефф Нил - Майк Перри
Кетлен Виера - Ирен Альдана
Ян Хейниш - Омари Ахмедов
Мэтт Браун - Бен Сондерс
Чейз Хупер - Дэниль Теймур
Брэндон Морено - Кай Кара-Франс
Джессика Ай - Вивьяна Араухо
Пунахелье Сориано - Оскар Пихота
UFC 245: где смотреть, дата боев
UFC 245 состоится в ночь с 14 на 15 декабря. Прелимы начнутся в 01:15 по киевскому времени, главный кард - в 04:30.
Официальным транслятором UFC в Украине является телеканал Setanta Sports. Именно он покажет противостояние Усман - Ковингтон в 5 утра по киевскому времени в прямой трансляции.
В целом, главный кард стартует 04:30 по Киеву, а перед этим, в 01:15, состоятся прелимы UFC 245.
В России турнир можно посмотреть в онлайн-трансляции на платформе UFC Fight Pass и Ростелеком.
UFC 245: прогнозы на бой Усман - Ковингтон
В главном поединке ночи Усман - Ковингтон букмекеры отдают предпочтение бойцу из Нигерии, который является чемпионом UFC 235.
PariMatch: победа Усмана - 1.54, победа Ковингтона - 2.66
MELbet: победа Усмана - 1.496, ничья - 34, победа Ковингтона - 2.216
1xbet: победа Усмана - 1.496, ничья - 34, победа Ковингтона - 2.216
Zenit: победа Усмана - 1.55, ничья - 71, победа Ковингтона - 2.50
Лига Ставок: победа Усмана - 1.50, победа Ковингтона - 2.60
Winline: победа Усмана - 1.50, победа Ковингтона - 2.42
Leon: победа Усмана - 1.52, победа Ковингтона - 2.48
Marathon Bet: победа Усмана - 1.49, победа Ковингтона - 2.66