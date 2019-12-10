UFC 245: где смотреть и прогнозы на бои / UFC

Эти выходные подарят зрителям кард турнира UFC 245. Ожидаемо, что самый большой интерес вызывают поединок Усман - Ковингтон, где определится лучший боец в полусреднем весе. Они входят в программу главного карда.

Главный кард:

Камару Усман - Колби Ковингтон

Макс Холлоуэй - Александр Волкановски

Аманда Нуньес - Жермейн де Рандами

Марлон Мораес - Жозе Альдо

Петр Ян - Юрайя Фэйбер

Прелимы:

Джефф Нил - Майк Перри

Кетлен Виера - Ирен Альдана

Ян Хейниш - Омари Ахмедов

Мэтт Браун - Бен Сондерс

Чейз Хупер - Дэниль Теймур

Брэндон Морено - Кай Кара-Франс

Джессика Ай - Вивьяна Араухо

Пунахелье Сориано - Оскар Пихота

UFC 245: где смотреть, дата боев

UFC 245 состоится в ночь с 14 на 15 декабря. Прелимы начнутся в 01:15 по киевскому времени, главный кард - в 04:30.

Официальным транслятором UFC в Украине является телеканал Setanta Sports. Именно он покажет противостояние Усман - Ковингтон в 5 утра по киевскому времени в прямой трансляции.

В целом, главный кард стартует 04:30 по Киеву, а перед этим, в 01:15, состоятся прелимы UFC 245.

В России турнир можно посмотреть в онлайн-трансляции на платформе UFC Fight Pass и Ростелеком.

UFC 245: прогнозы на бой Усман - Ковингтон

В главном поединке ночи Усман - Ковингтон букмекеры отдают предпочтение бойцу из Нигерии, который является чемпионом UFC 235.

PariMatch: победа Усмана - 1.54, победа Ковингтона - 2.66

MELbet: победа Усмана - 1.496, ничья - 34, победа Ковингтона - 2.216

1xbet: победа Усмана - 1.496, ничья - 34, победа Ковингтона - 2.216

Zenit: победа Усмана - 1.55, ничья - 71, победа Ковингтона - 2.50

Лига Ставок: победа Усмана - 1.50, победа Ковингтона - 2.60

Winline: победа Усмана - 1.50, победа Ковингтона - 2.42

Leon: победа Усмана - 1.52, победа Ковингтона - 2.48

Marathon Bet: победа Усмана - 1.49, победа Ковингтона - 2.66