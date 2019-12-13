Тренер Зинченко может разорвать контракт с клубом

Хосеп Гвардиола может уйти из Манчестер Сити / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может разорвать контракт с клубом в одностороннем порядке.

Как сообщает The Times, данная опция станет активной летом 2020 года, за год до истечения соглашения. Пока что испанский специалист не проявляет желания покидать Этихад, однако если он решит это сделать, источник передает, что главными кандидатами на пост главного тренера являются Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс.

Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016 года. За это время он дважды выиграл АПЛ, также "горожане" являются действующими победителями всех четырех внутренних турниров. Однако команде пока так и не покорилась Лига чемпионов.

Напомним, стали известны участники плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. Донецкий Шахтер не в их числе, так как подопечные Луиша Каштру проиграли дома Аталанте (0:3) и вылетели в Лигу Европы, где попали в корзину не сеяных.