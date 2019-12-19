Роналду отличился одним из самых лучших голов в карьере и произвел фурор

Роналду отличился восхитительным голом в ворота Сампдории / Reuters

Криштиану Роналду стал автором гола с невероятной высоты в матче 17 тура Серии А против Сампдории, а Ювентус одержал победу со счетом 2:1.

В конце первого тайма после навеса в штрафную португалец выпрыгнул на космическую высоту и пробил головой с высоты 2,65 м, поразив ворота Эмиля Аудеро. В итоге, этот гол и стал решающим во встрече, а "бьянконери" вырвались на первую строчку в турнирной таблице (но у Интера есть матч в запасе).

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не скрывает своего восхищения взятием ворот в исполнении португальца.

"Гол Дибалы был замечательным, как и мяч Роналду, который, казалось, завис в воздухе на целую вечность. Мы хорошо выступили, особенно в первом тайме, а во втором мы были немного хаотичны". - цитирует Сарри Football Italia.

Знаменитый карикатурщик Омар Момани также не оставил гол без внимания.

Сам португалец довольно скромно прокомментировал свой взятие ворот.

"Я очень доволен результатом, это была очень сложная игра, и Сампдория сегодня сыграла хорошо. Вся команда показала правильное отношение в матчу. Это был хороший гол, и я рад помочь команде тремя очками", - сказал Роналду Sky Sport Italia