Аргентинский боец победил за 9 секунд, не нанеся ни одного удара

Франсиско Баррио победил за 9 секунд / FFC

Боец ММА Франсиско Баррио одержал победу над боснийцем Ади Дураковичем за 9 секунд, не нанеся ни одного удара.

Когда бойцы вышли в октагон и начался поединок, балканец пожаловался, что ему плохо и перестал защищаться, после чего рефери остановил поединок. Наверняка, это самая легкая победа Баррио в его карьере, ведь он не нанес ни одного удара.

Дуракович позже прокомментировал этот инцидент.

"Я почувствовал сильную боль в груди, в глазах помутнело. Сказал рефери, что со мной что-то не так, и это последнее, что я помню. Очнулся в автомобиле скорой помощи и снова потерял сознание. Потом очнулся уже в больнице", - написал боец в своем Instagram.

Недавно Камару Усман победил нокаутом Колби Ковингтона в рамках UFC 245, поломав тому челюсть. 18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон.