Экс-тренер киевского Динамо возглавил российский клуб

Александр Хацкевич возглавил Ротор / ФК Ротор

Ротор на своем официальном сайте объявил о назначении Александра Хацкевича на пост главного тренера. Детали контракта не сообщаются.

Сейчас команда из Волгограда лидирует в турнирной таблице ФНЛ (второй по уровню дивизион России), опережая преследователей в лице Торпедо, Химок и Чертаново. Последний раз команда выступала в Премьер-лиге в сезоне-2004, заняв последнее 16-е место.

После вылета клуб успел стать банкротом и возродиться, а также в последние годы не был даже в числе претендентов на плей-офф за право выйти в РПЛ.

Напомним, Хацкевич с 2017 по 2019 годы возглавлял киевское Динамо, дважды выиграв Суперкубок Украины и дважды выйдя в 1/8 финала Лиги Европы. Там "бело-синие" по очереди уступили Лацио (2:4 по сумме двух матчей) и Челси (0:8 по сумме двух матчей).

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Дебютный матч на тренерском мостике Ротора беларусский специалист проведет уже в марте после возобновления сезона в ФНЛ. Команда из Волгограда дома примет Нефтехимик.