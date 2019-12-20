Джошуа сравнил Фьюри с Али

Энтони Джошуа сравнил Фьюри и Али / Reuters

Энтони Джошуа заявил, что Тайсон Фьюри имеет схожие качества с легендарным Мохаммедом Али.

"Я не могу сказать, какое место занимает Фьюри в рейтинге. Каждый боксер очень талантлив. Но если говорить о навыках, то я ставлю Фьюри высоко. Он настоящий знаток бокса. Фьюри напоминает Мохаммеда Али, у них похожий стиль", - цитирует Джошуа METRO.

Ранее промоутер британца Эдди Хирн назвал потенциальную дату боя Джошуа - Пулев за титул по версии IBF. Сам Энтони предпочел бы сразиться с Александром Усиком, который является претендентом по линии WBO. Также была информация, что украинец в марте проведет поединок с Дереком Чисорой.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри. На кону будет стоять пояс журнала The Ring.