Путин просто больной человек - известная гимнастка

Владимир Путин просто больной человек, сказала Надежда Васина / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже никого не слышит, он просто больной человек.

Главе РФ и его команде аукнется ужас, который они натворили в Украине, рассказала известная украинская гимнастка Надежда Васина Обозревателю.

По мнению собеседницы, российский лидер "мутно понимает", что происходит в мире.

"Мне кажется, он… мало что адекватно воспринимает и понимает… Он уже 20 лет руководит страной, у него замутненное понимание того, что вообще в мире происходит. Он… Да, он просто больной человек", - сказала спортсменка.

Напомним, в 2014 году Россия захватила Крым, а позже часть востока Украины взяли под свой контроль боевики, которых поддерживает РФ, и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".