Лионель Месси установил очередное невероятное достижение / Reuters

Лионель Месси отличился в матче 18 тура Ла Лиги против Алавеса (4:1) и, таким образом, установил очередное фантастическое достижение.

Гол в ворота басков стал для аргентинца 50-м в 2019 году. Ему удалось превысить отметку в 50 мячей за год уже 9-й раз, сообщает официальный Твиттер Барселоны. Месси забивал 50+ голов в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков. У Реала на 3 пункта меньше, однако "сливочные" имеют игру в запасе. 22 декабря "королевский клуб" на Сантьяго Бернабеу будет принимать Атлетик Бильбао.

Напомним, на этой неделе Барселона и Реал сыграли перенесенное Эль Класико, однако впервые за 17 сезонов не смогли поразить ворота друг друга в рамках чемпионата Испании.