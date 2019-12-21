Экс-тренер сборной Украины уехал в Россию

Виталий Шпанюк уехал в Ротор / ФК Львов

Бывший тренер сборной Украины Виталий Шпанюк вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича в волгоградском Роторе, сообщает официальный сайт клуба.

Шпанюк был помощником Михаила Фоменко, когда тот возглавлял "сине-желтых" с 2013 по 2016 годы и помог команде пробиться на Евро-2016, который она откровенно провалила, не забив ни одного гола.

Ранее сообщалось, что Александр Хацкевич забрал с собой в Ротор легенду киевского Динамо Максима Шацких. Они вместе работали в тренерском штабе "бело-синих" и дважды выиграли Суперкубок Украины.

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Ротор после осенней части сезона лидирует в турнирной таблице ФНЛ (второй дивизион России), опережая Торпедо, Химки и Чертаново. Последний раз команда из Волгограда играла в Премьер-лиге в сезоне-2004.

Напомним, Ярослав Ракицкий ранее объявил о завершении карьеры в сборной Украины, куда он не вызывался с момента перехода в Зенит.