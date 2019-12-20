Легенда Динамо пошел по стопам Хацкевича и отправился в Россию

Максим Шацких отправился с Хацкевичем в Ротор / dynamo.kiev.ua

Максим Шацких вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича в волгоградском Роторе, сообщает официальный сайт клуба.

Узбек помогал беларусскому специалисту и в киевском Динамо с 2017 по 2019 годы. Вместе они выиграли 2 Суперкубка Украины и дважды вышли в 1/8 финала Лиги Европы, уступив там Лацио и Челси.

Ротор после осенней части сезона лидирует в турнирной таблице ФНЛ, набрав 52 очка. В спину дышат Торпедо, Химки и Чертаново. Последний раз команда из Волгограда выступала в РПЛ в сезоне-2004.

Напомним, в сезоне 2018/19 украинский защитник Ярослав Ракицкий выиграл чемпионат России в составе Зенита из Санкт-Петербурга. После переезда в Россию футболист перестал вызываться в сборную Украины, а позже объявил о завершении карьеры в футболке "сине-желтых".