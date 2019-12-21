В Украине появится еще один спортивный телеканал

Телеканал Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание / ФК Лион

Телеканал Футбол 3 получил лицензию на спутниковое вещание, сообщает Телекритика.

Футбол 3 входит в Медиа Группа Украина и связан с каналами Футбол 1 и Футбол 2. На них зритель имеет возможность смотреть чемпионат Украины, Испании, Германии, Италии, Франции и Бельгии, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. Кроме этого, Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 будут транслировать Евро-2020.

Домашние матчи Динамо, Зари, Десны, СК Днепр-1 и Карпат в УПЛ показывает телеканал 2+2, английскую Премьер-лигу - Setanta Sports.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Украины попала в группу С к Нидерландам, Австрии, а также Румынии или победителю пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).