Динамо отдало своего игрока прямому конкуренту

Роман Вантух перешел в Александрию / FootBoom

Динамо на своем официальном сайте сообщило, что защитник Роман Вантух отправился на правах аренды в Александрию.

С февраля 2018 года также на правах аренды выступал за донецкий Олимпик. В сезоне 2019/20 сыграл за дончан 10 матчей, в которых забил 1 гол. Александрия является конкурентом Динамо в борьбе за вторую строчку. Сейчас подопечные Владимира Шарана занимают пятую позицию в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. Киевляне вторые с 36 пунктами.

Также "бело-синие" отдали в аренду в Олимпик другого защитника - Никиту Кравченко. Сейчас у команды Висенте Гомеса 18 очков и 9 строчка в таблице. Лидирует Шахтер - 50 очков.

Напомним, Вест Хэм планирует продать зимой вингера Андрея Ярмоленко из-за нестабильности украинца.