"Как секс старика": легенда Манчестер Юнайтед проехался по игре клуба

Эрик Кантона / Eurosport

Эрик Кантона, известнейший французский форвард, игравший много лет за Манчестер Юнайтед, сравнил нынешние результаты клуба в Английской Премьер-лиге с занятием сексом в пожилом возрасте.

"Манчестер Юнайтед" занимает особенное место в моем сердце, но смотреть за тем, как "МЮ" играет сейчас, это немного напоминает занятие любовью в старости. Ты стараешься изо всех сил, но в результате все немного разочарованы. Но "МЮ" вернется, потому что это самый большой клуб в мире. Когда я говорю о занятии любовью в старости, я говорю не про себя. Это просто метафора", — заявил он.

К слову, на данный момент МЮ шесть раз выиграл в сезон 2019/2020, семь раз сыграл вничью и пять раз проиграл, Ныне он занимает восьмое место в турнирной таблице, на девять очков отставая от зоны Лиги чемпионов.

Напомним, ранее бывший форвард Челси мастурбировал Нил Шипперли перед 16-летней девочкой-подростком и ее мамой.