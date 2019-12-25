Легионер Динамо может перебраться в Англию

Томаш Кенджера может перейти в Дерби Каунти / ФК Динамо

Защитник Динамо Томаш Кенджера может перейти в английский Дерби Каунти, сообщает новостной Twitter FootballLeagueRumours.

Поляк выступает за "бело-синих" с 2017 года, выиграв с командой 2 Суперкубка Украины и дважды выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, где команда поочередно уступила Лацио (2:4 по сумме двух матчей) и Челси (0:8 по сумме двух матчей).

Дерби Каунти выступает в Чемпионшипе (второй дивизион Англии). В прошлом сезоне "бараны" едва не пробились в АПЛ, но в финале плей-офф за третью путевку в элиту уступили Астон Вилле (1:2).

С января играющим тренером команды станет известный английский нападающий Уэйн Руни. Возглавляет команду экс-хавбек сборной Нидерландов Филлип Коку.

Динамо завершило первую часть сезона 2019/20 на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков. Также "бело-синие" впервые за 8 лет не смогли преодолеть групповой этап Лиги Европы.