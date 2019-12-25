Динамо поздравило фанатов с Новым Годом и Рождеством

Динамо поздравило болельщиков с новогодними праздниками / ФК Динамо

Динамо на своем официальном сайте опубликовало поздравление с рождественскими и новогодними праздниками.

"Поздравляем вас с Новым 2020-м годом и Рождеством Христовым!", - говорится в сообщении.

"Бело-синие" пожелали всем счастья и исполнения желаний.

"Пусть они принесут вам только радостные мгновения, заметая белым снегом все заботы, печали и невзгоды уходящего года, а грядущий год будет хорошим, прощает слабости, не ругает за ошибки, и мгновенно выполняет все самые сокровенные желания!", - написала пресс-служба киевлян.

В конце Динамо заявило, что ценит поддержку своих болельщиков.

"Мы ценим вашу поддержку и желаем вам, чтобы в Новом году все самые смелые и умопомрачительные планы осуществились в кратчайшие сроки, а в жизнь пришли головокружительные успехи и стремительные достижения", - написано в заявлении.

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Первую часть сезона 2019/20 динамовцы завершили на второй позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков, а также не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы, пропустив вперед Мальме и Копенгаген.