Звезда сборной Украины сделал предложение своей девушке

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин скоро пополнит ряд женатых.
Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии прямо на домашнем стадионе Вальядолида, за который он выступает на правах аренды.
Об этом футболист сообщил в своем Инстаграм.
Вратарь встречается со своей будущей женой уже на протяжении 3,5 лет, когда он еще выступал за Днепр. Анастасия сопровождала его и в Заре, и позже в Испании, когда Андрей перешел в Реал, позже на правах аренды в Леганес и Вальядолид.
Недавно украинец дебютировал за свою нынешнюю команду в матче Кубка Испании против Толосы (3:0). Ранее сообщалось, что Реал собирается отозвать футболиста из аренды и подыскать ему новое место для получения игровой практики.
Напомним, в Испании недавно случился скандал в матче Райо Вальекано - Альбасете, в котором болельщики хозяев оскорбляли нападающего Романа Зозулю. Из-за инцидента поединок не был доигран.