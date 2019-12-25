Звезда сборной Украины сделал предложение своей девушке

Андрей Лунин сделал предложение своей девушке / ФК Вальядолид

Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии прямо на домашнем стадионе Вальядолида, за который он выступает на правах аренды.

Об этом футболист сообщил в своем Инстаграм.

Вратарь встречается со своей будущей женой уже на протяжении 3,5 лет, когда он еще выступал за Днепр. Анастасия сопровождала его и в Заре, и позже в Испании, когда Андрей перешел в Реал, позже на правах аренды в Леганес и Вальядолид.

Недавно украинец дебютировал за свою нынешнюю команду в матче Кубка Испании против Толосы (3:0). Ранее сообщалось, что Реал собирается отозвать футболиста из аренды и подыскать ему новое место для получения игровой практики.

Напомним, в Испании недавно случился скандал в матче Райо Вальекано - Альбасете, в котором болельщики хозяев оскорбляли нападающего Романа Зозулю. Из-за инцидента поединок не был доигран.