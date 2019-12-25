Bentley и Rolls-Royce: легендарный боксер сделал себе роскошные подарки на Рождество

Мейвезер подарил себе две шикарных машины на Рождество / ЕРА / UPG

Флойд Мейвезер в своем Инстаграме похвастался двумя шикарными подарками самому себе на Рождество. Знаменитый боксер приобрел себе Rolls-Royce Cullinan и Bentley Continental GT Mulliner. Оба автомобиля 2020 года.

"Подарок самому себе. Bentley Continental GT Mulliner 2020 года", - написал Мейвезер под первым фото.

"Еще один подарок себе! Поскольку у меня уже есть черный Rolls-Royce Cullinan 2019 года, я имею право подарить себе белый Rolls-Royce Cullinan 2020 года для Майами", - написал боксер под вторым фото.

Напомним, Флойд Мейвезер недавно анонсировал возвращение в профессиональный бокс. Последний поединок он провел в 2017 году против бойца UFC Конора Макгрегора и одержал победу.

Большое количество пользователей выразило восхищение в комментариях.

"Чемпион, я сломан. Я полез в свои сбережения. Помогите", - написал пользователь yodak_poppin.

"Деньги заставляют хейторов сходить с ума", - такой комментарий оставил 225jayy.

Компания Champions Motoring, у которой Мейвезер покупал машины, также ответила: "Спасибо, семья. Я ценю вашу поддержку. С Рождеством".

luvdrake1223 был краток: "Наслаждайся. С Рождеством".