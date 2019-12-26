"Ад и пытки": Джошуа - о десяти годах своей карьеры

Энтони Джошуа рассказал о своей карьере / Sky Sports

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о своей карьере.

"Последние 10 лет - это ад и пытки. Но то, как ты проходишь этот путь, становится для тебя милостью. Да, первые десять лет ты идешь по горящим углям и обжигаешь ноги, однако затем ты к этому привыкаешь", - цитирует Джошуа Boxing News 24.

Также чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO (которые он вернул после победы над Энди Руисом) отметил позитивные моменты.

"Это болезненное путешествие, ты многим жертвуешь, но получаешь большое количество памятных моментов. Опыт – лучший учитель. Я многому научился, благодаря этому я стал тем мужчиной, которым являюсь сейчас", - сказал британец.

Ранее Джошуа заявил, что предпочел бы сразиться с Александром Усиком, нежели с Кубратом Пулевым. Украинец является претендентом на пояс WBO, болгарин - IBF. Также Деонтей Уайлдер сообщил, что Джошуа отказался сражаться с ним за 50 млн долларов.