"Любой дагестанец приземлил бы Макгрегора на асфальт": отец Хабиба раскритиковал американца

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Макгрегора / GettyImages

Абдулманап Нурмагомедов обвинил американского бойца Конора Макгрегора в неуважении к дагестанскому народу. При этом отец Хабиба заявил, что простил бывшего чемпиона UFC.

"Я простил Макгрегора, но он ведет себя, как ведет. Он приехал, опять начал оскорблять все и вся. Народ трусами назвал... Его же мог не только Хабиб, а любой встречный дагестанец на асфальт приземлить. Это было бы очень нехорошо", - цитирует Нурмагомедова-старшего Спорт Экспресс.

Он призвал американца достойно себя вести в чужой стране.

"Раз приехал гость, пусть погостит и ведет себя достойно. Тронули ли меня его слова? Нет, абсолютно. Если что-то хочет сказать, пусть его отец скажет. Вам смешно это?", - добавил Абдулманап.

Напомним, в 2018 году Хабиб Нурмагомедов нокаутом победил Конора Макгрегора. 18 января экс-чемпион UFC возвращается в октагон и сразится с Дональдом Серроне.