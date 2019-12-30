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"Любой дагестанец приземлил бы Макгрегора на асфальт": отец Хабиба раскритиковал американца

30 декабря 2019, 23:12

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова резко высказался об американцом бойце ММА Коноре Макгрегоре.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Макгрегора / GettyImages

Абдулманап Нурмагомедов обвинил американского бойца Конора Макгрегора в неуважении к дагестанскому народу. При этом отец Хабиба заявил, что простил бывшего чемпиона UFC.

"Я простил Макгрегора, но он ведет себя, как ведет. Он приехал, опять начал оскорблять все и вся. Народ трусами назвал... Его же мог не только Хабиб, а любой встречный дагестанец на асфальт приземлить. Это было бы очень нехорошо", - цитирует Нурмагомедова-старшего Спорт Экспресс.

Он призвал американца достойно себя вести в чужой стране.

"Раз приехал гость, пусть погостит и ведет себя достойно. Тронули ли меня его слова? Нет, абсолютно. Если что-то хочет сказать, пусть его отец скажет. Вам смешно это?", - добавил Абдулманап.

Напомним, в 2018 году Хабиб Нурмагомедов нокаутом победил Конора Макгрегора. 18 января экс-чемпион UFC возвращается в октагон и сразится с Дональдом Серроне.

Конор Макгрегор UFC Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов
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