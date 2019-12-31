Усик - Чисора: стало известно, где может состояться бой

Усик - Чисора: бой планируют провести в Манчестере / ICTV

Со-промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой против Дерека Чисоры может пройти в Манчестере.

"Пока в планах организовать бой Усик - Чисора 7 марта в Манчестере", - сказал Хирн iFL TV.

Он заявил, что ждет решения WBO по поводу поединка Джошуа - Усик. Украинец является обязательным претендентом на титул.

"Чисора планирует поединок с Усиком. Сейчас WBO говорит, что Усик - обязательный претендент на пояс Джошуа. IBF заявляет, что есть Пулев. А я говорю: "Ребята, должен быть порядок". Все, что я хочу знать: "Скажите, с кем первым драться", - добавил промоутер.

По словам Хирна, победитель боя Усик - Чисора может сразиться с победителем поединка Джошуа - Пулев.

"Мой разговор с Усиком таков: "Если скажут, что WBO в приоритете, окей, будет этот бой. Если нет, будет поединок с Чисорой, а победитель сразится с лучшим в бою Джошуа - Пулев", - сказал промоутер Усика и Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа вернул себе пояса по версиям WBO, IBF и IBO, победив в реванше Энди Руиса. Также британец выразил желание сразиться с Усиком. Александр недавно перешел в супертяжелый вес. В дебютном бою в новом дивизионе украинец одолел Чазза Уизерспуна.