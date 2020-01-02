Макгрегор будет претендентом на титул - президент UFC

Конор Макгрегор проведет титульный бой, если победит Серроне / GettyImages

Конор Макгрегор в случае победы над Дональдом Серроне будет претендовать на титул.

Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт. По его словам, Конор заслужил этот поединок больше, чем Джастин Гэтжи.

Уайт вспомнил бой Макгрегор - Нурмагомедов.

"Посмотрите на достижения Конора в последние несколько лет. Он проиграл Хабибу в бою, где страсти вышли на запредельный уровень", - цитирует Уайта bloodyelbow.

Он добавил, что Гэтжи отказался от многих поединков, потому на титул будет претендовать Макгрегор.

"Гэтжи шел на вершину своим путем. Мы предлагали ему много поединков, от которых он отказался. Так что Конор будет следующим претендентом на титул, если победит Ковбоя", - заявил Уайт.

Бой Макгрегор - Серроне в рамках UFC 246 состоится 18 января. Это первый бой Конора после поражения от Хабиба. Ранее отец россиянина заявил, что его сын вскоре завершит карьеру.