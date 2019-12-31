Хабиб вскоре завершит карьеру - отец бойца

Хабиб Нурмагомедов через 2 года завершит карьеру / Reuters

Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что его сын Хабиб через год или два, скорее всего, завершит карьеру бойца ММА.

"Ждем только победу [в бою против Фергюсона]. Думаю, что через год или два Хабиб закончит карьеру. У него хорошая карьера, но вечно побеждать невозможно. Нужно понимать, когда заканчивать. Он прошел большой путь, было много сложных травм", - цитирует Нурмагомедова-старшего издание События в мире бокса и ММА.

Также отец чемпиона UFC добавил, что реванш с Конором Макгрегором не планируется.

"Мне не интересен реванш с Конором. У нас впереди соперник с 12 победами подряд. Это будет лучший бой в истории UFC", - сказал Абдулманап.

18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон. Хабиб уже успел выразить неприязнь к своему будущему оппоненту.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор Макгрегор жаждит реванш с Хабибом, которому проиграл в 2018 году. К слову, россиянин недавно вновь наехал на американца. Свою критику бывшему чемпиону UFC выразил и Абдулманап Нурмагомедов.