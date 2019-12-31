Хабиб вскоре завершит карьеру - отец бойца

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сделал серьезное заявление по поводу карьеры игрока.
Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что его сын Хабиб через год или два, скорее всего, завершит карьеру бойца ММА.
"Ждем только победу [в бою против Фергюсона]. Думаю, что через год или два Хабиб закончит карьеру. У него хорошая карьера, но вечно побеждать невозможно. Нужно понимать, когда заканчивать. Он прошел большой путь, было много сложных травм", - цитирует Нурмагомедова-старшего издание События в мире бокса и ММА.
Также отец чемпиона UFC добавил, что реванш с Конором Макгрегором не планируется.
"Мне не интересен реванш с Конором. У нас впереди соперник с 12 победами подряд. Это будет лучший бой в истории UFC", - сказал Абдулманап.
18 апреля состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон. Хабиб уже успел выразить неприязнь к своему будущему оппоненту.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Конор Макгрегор жаждит реванш с Хабибом, которому проиграл в 2018 году. К слову, россиянин недавно вновь наехал на американца. Свою критику бывшему чемпиону UFC выразил и Абдулманап Нурмагомедов.