Серроне, месть Хабибу, титул BMF - президент UFC рассказал о бешеных планах Макгрегора

Дэйна Уайт рассказал о планах Конора Макгрегора / Reuters

Конор Макгрегор планирует победить Дональда Серроне, взять реванш у Хабиба Нурмагомедова и завоевать титул BMF, рассказал президент UFC Дэйна Уайт.

"Конор хочет подраться три раза в 2020 году: победить Серроне, отомстить Хабибу и отнять у Хорхе Масвидаля титул BMF", - цитирует Уайта ESPN.

Президент UFC признался, что выступает против боя Макгрегор - Масвидаль.

"Думаю, все знают, какое у меня мнение по поводу боя Конора и Хорхе. Это плохая идея. Но Конор злится, когда я так говорю. Он спрашивает: "Ты думаешь, я не смогу побить Масвидаля?". Я отвечаю, что каждый может побить каждого, но зачем идти на этот бой?", - добавил функционер.

Он заявил, что Макгрегор готов выйти в октагон с любым бойцом.

"Конор хочет пояс Масвидаля. Эта затея была веселой, так что посмотрим, что будет дальше. Поверьте мне: Конор готов драться с кем угодно", - сказал Уайт.

Напомним, 18 января состоится бой Макгрегор - Серроне. Ранее Хабиб Нурмагомедов сказал, что Конору необходимо одержать 10 побед, если он хочет реванш. Сам россиянин 18 апреля сразится с Тони Фергюсоном.