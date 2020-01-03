"Колоссальное событие": Хирн высказался о бое Усик - Джошуа

Усик - Джошуа: Хирн высказал свое мнение о бое / ICTV

Эдди Хирн заявил, что бой Усик - Джошуа за пояс по версии WBO станет крупным событием, и оба соперника имеют шансы на победу.

"Бой с Джошуа будет очень опасным для Усика. Но поединок с Усиком будет также опасен и для Энтони. Их бой может стать совершенно колоссальным событием. Даю миллион процентов, что Энтони согласится на это", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Именно из-за боя за пояс WBO неизвестно, когда именно Усик проведет бой с другим британцем - Дереком Чисорой. Предварительная дата поединка - 7 марта.

Напомним, Джошуа вернул себе пояса по версии WBO, IBF и IBO, победив в реванше Энди Руиса. Защищать титул IBF боксер будет в битве против болгарина Кубрата Пулева.

22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за титул WBC и журнала The Ring.