Президент UFC рассказал, когда Мейвезер может возобновить карьеру

Мейвезер может возобновить карьеру осенью / Reuters

Дэйна Уайт рассказал, что UFC сотрудничает с Флойдом Мейвезером, а также сообщил, когда американец вновь может начать проводить бои.

"Я и Флойд понимаем, чем полезны друг другу и решили поработать вместе. Мы говорим о его участии в поединке, поскольку самые большие деньги приносят его бои", - цитирует Уайта ESPN.

Президент UFC может найти для боксера соперника летом или осенью.

"Думаю, летом или осенью у меня будет предложение для Флойда. Это может быть бокс или другой переходной вариант. Мы с Флойдом договорились на словах, многое еще предстоит решить", - добавил Уайт.

Последний раз Мейвезер выходил на ринг в 2017 году и победил экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. Сам ирландец после длительной паузы вернется в октагон и сразится с Ковбоем Серроне 18 января.