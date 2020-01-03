Динамо не смогло подписать хорватского нападающего

Мирко Марич не перейдет в Динамо / aksam

Киевское Динамо не смогло подписать нападающего Мирко Марича, сообщает germanijak.hr.

Осиек, которому принадлежит футболист, отклонил предложение "бело-синих". Хорватский клуб не намерен расставаться с лучшими футболистами.

"Наши лучшие игроки, в числе которых Марич, на данный момент не продаются. Мы не в той ситуации, когда вынуждены расставаться с футболистами, чтобы выжить", - сказал директор Осиека Ален Петрович.

Ранее сообщалось, что Динамо проявляет интерес к нападающему Слована Андражу Шпорару. Клуб ищет усиление в линию атаки из-за возможной дисквалификации Артема Беседина, а также "бело-синие" могут продать Франа Соля и Жерсона Родригеса.