Зинченко забил шикарный гол за Манчестер Сити

Зинченко забил за Манчестер Сити / Sky Sports

Александр Зинченко открыл счет в матче 3 раунда Кубка Англии против представителя Лиги 2 (4-й дивизион Англии).

Украинец разогнал атаку "горожан", после чего принял мяч и пробил с дальней дистанции. Защитник гостей пытался не позволить мячу залететь в ворота, однако мяч рикошетом от его ноги таки оказался в сетке.

Это второй гол левого защитника за Сити. В прошлом году он отличился в полуфинале Кубка английской лиги против Бертон Альбион (9:0).

Напомним, Зинченко пропустил весь ноябрь из-за операции на колене, и вернулся на поле 13 декабря в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо Загреб (4:1).

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Смотрите видео гола Александра Зинченко.