Девушка Зинченко взорвала сеть горячим фото перед Новым годом

Влада Седан опуболиковала горячее фото в Инстаграм / Инстаграм

Влада Седан в своем Инстаграм провела 2019 год очень пикантным фото.

Девушка поблагодарила уходящий год за важные моменты в своей жизни. Напомним, после матча отбора Евро-2020 Украина - Сербия (5:0) стало известно, что ведущая телеканала Футбол встречается с левым защитником Манчестер Сити Александром Зинченко. Позже игрок сделал своей возлюбленной предложение.

"Я так не хочу отпускать тебя!!! 2019-ый, ты был самым тяжелым, самым переломным, самым поучительным и одновременно самым прекрасным и сказочным. Ты был моим годом. Всех с наступающим, друзья", - написала девушка под фотографией.

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В комментариях девушку засыпали "сердечками" и поздравлениями с наступающим 2020 годом. Отметился под постом и сам Зинченко.

Футболист недавно восстановился после операции на колене, из-за которой пропустил весь ноябрь. Манчестер Сити сейчас располагается на 3 строчке в турнирной таблице АПЛ.