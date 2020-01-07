"Хорваток потрахали": известный российский боец похвастался мужской силой

Владимир Минеев рассказал о том, как отдыхал с иностранными женщинами / life.ru

Владимир Минеев в двух интервью похвастался досугом с иностранными девушками. Одна из историй случилась во Франции.

"После очередного выигранного мною боя во Франции я предавался плотским утехам с одной француженкой, а Камил Гаджиев давал интервью русской газете моим голосом", - цитирует Минеева sport 24.

Также, по его словам, он со сломанной ногой занимался сексом с хорватками.

"Ногу сломал на чемпионате Европы, потом ехали еще домой, погуляли, хорваток потрахали. Все со сломанной ногой", - сказал боец в интервью sports.ru.

Напомним, недавно отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил, что его сын через год или два завершит профессиональную карьеру. Также он хотел бы увидеть бой Хабиба с Гэтжи, а не с Конором Макгрегором.