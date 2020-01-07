"Хорваток потрахали": известный российский боец похвастался мужской силой

Боец ММА Владимир Минеев рассказал о своем досуге с женщинами после боев.
Владимир Минеев в двух интервью похвастался досугом с иностранными девушками. Одна из историй случилась во Франции.
"После очередного выигранного мною боя во Франции я предавался плотским утехам с одной француженкой, а Камил Гаджиев давал интервью русской газете моим голосом", - цитирует Минеева sport 24.
Также, по его словам, он со сломанной ногой занимался сексом с хорватками.
"Ногу сломал на чемпионате Европы, потом ехали еще домой, погуляли, хорваток потрахали. Все со сломанной ногой", - сказал боец в интервью sports.ru.
Напомним, недавно отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил, что его сын через год или два завершит профессиональную карьеру. Также он хотел бы увидеть бой Хабиба с Гэтжи, а не с Конором Макгрегором.