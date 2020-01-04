Нурмагомедов - Гэтжи: отец Хабиба оценил возможность боя

Отец Хабиба хотел бы увидеть бой своего сына с Гэтжи

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил, что его сын мог бы сразиться с Джастином Гэтжи вместо Конора Макгрегора.

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что нормально относится к словам президента UFC по поводу реванша между Хабибом и Макгрегором.

"Дэйна Уайт - величайший промоутер в истории, я очень уважаю этого человека. Он должен заставить людей переживать о Коноре, а упоминание Хабиба делает Макгрегора более значимым. Поэтому все нормально, он просто продвигает его", - сказал Нурмагомедов-старший TMZ Sports.

Однако, по словам Абдулманапа, бой с ирландцем не входит в планы.

"У Хабиба есть план, у Дэйны есть план, бизнес в любом случае движется дальше. Но Конор не входит в наши планы. Я даже думаю, что он может проиграть Дональду Серроне", - добавил отец Хабиба.

Читайте также"Чувствую запах дерьма": Макгрегор жестко наехал на Хабиба

Он заявил, что его сын мог бы сразиться с Джастином Гэтжи вместо реванша с Конором.

"Как насчет Джастина Гэтжи? Он побеждает и нокаутирует людей. По логике, он следующий претендент. И UFC правильно сделали, что не организовали бой Конора и Гэтжи, потому что Макгрегор лодырь и ему бы надрали задницу", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

18 апреля состоится бой в рамках турнира UFC 249 Нурмагомедов - Фергюсон. 18 января в октагон вернется Конор Макгрегор и встретится с Дональдом Серроне. Ирландец также успел заявить, что готов заменить Хабиба или Фергюсона в их дуэли.