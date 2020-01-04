Нурмагомедов - Фергюсон: Макгрегор готов выйти на замену одному из бойцов

Конор Макгрегор готов сразиться с Хабибом или Фергюсоном / Delfi.ua

Конор Макгрегор заявил, что готов заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона в поединке турнира UFC 249.

"Когда там титульный бой в легком весе? В апреле? Если у них что-то пойдет не по плану, то я буду готов выйти на замену в этом бою", - цитирует Макгрегора TheMacLife.

Он вспомнил, что ранее бойцы не могли договориться о бое между собой, а сам Конор готов соперничать.

"Такие эти парни. Они пытались подраться уже четыре раза, а это пятый. Я чувствую, что вернул свой настрой, так что теперь хочу постоянства и соперничества", - добавил экс-чемпион UFC.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля. Сам Макгрегор 18 января сразится с Ковбоем Серроне на UFC 246. Ирландец не выходил в октагон с момента поражения от Хабиба. UFC уже представил эффектный проморолик боя Макгрегора и Серроне.