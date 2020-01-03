Макгрегор - Серроне: UFC опубликовал эффектный проморолик боя

UFC представил эффектное промо боя UFC 246 между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
UFC в своем Twitter опубликовало проморолик к бою Макгрегор - Серроне, который состоится 18 января.
Конор Макгрегор не выходил в октагон с 2018 года после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дональд Серроне проиграл 2 своих последних боя Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.
Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 состоится бой Нурмагомедов - Фергюсон. Россиянин пообещал "избить" американца, а тот - заставить Хабиба "мочиться кровью".
2019 год завершился поединком Емельяненко - Джексон, в котором россиянин одержал легкую победу в первом раунде. Это был один из последних боев Федора в карьере. Он планирует напоследок выйти в октагон в США и России.
No better way to open a decade!— UFC (@ufc) January 1, 2020
?? @TheNotoriousMMA vs ? @CowboyCerrone
1️⃣7️⃣ DAYS AWAY! #UFC246pic.twitter.com/vxdXo0w08C