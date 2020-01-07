"Будет в АПЛ": победитель Лиги чемпионов прогнозирует большое будущее звезде сборной Украины

Эдуард Соболь будет играть в АПЛ - Миньоле / Официальный сайт

Бывший вратарь Ливерпуля Симон Миньоле заявил, что украинец Эдуард Соболь будет играть в английской Премьер-лиге.

"Соболь - хороший игрок. Я почти уверен, что он будет в АПЛ", - сказал Миньоле YouTube-каналу Бомбардир.

Голкипер выступал в чемпионате Англии с 2010 по 2019 годы в составе Сандерленда и Ливерпуля. С последними стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Эдуард Соболь перешел в Брюгге прошлым летом на правах аренды из донецкого Шахтера. По словам самого украинца, бельгийский клуб может выкупить его у "горняков" за 4 миллиона евро.

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Брюгге стал зимним чемпионом Бельгии, набрав 49 очков. У второго Шарлеруа на 10 пунктов меньше. Действующий победитель чемпионата, Генк, расположен аж на 8 месте с 31 очков.