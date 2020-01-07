"Это невозможно": известный украинский тренер оценил возможность работать в чемпионате России

Роман Григорчук рассказал, готов ли возглавить российский клуб / sport.kz

Роман Григорчук заявил о том, что сейчас ни при каких обстоятельствах не поедет работать в чемпионат России. При этом наставник Астаны признался, что раньше имел желание тренировать местную команду.

"Раньше, когда я, например, работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Ибо считал, что это сильный чемпионат", - сказал Григорчук в интервью ТаТоТаке.

Позже у него появились варианты в РФ, однако тогда уже специалист даже не думал о возможности там работать.

Читайте также"Хорваток потрахали": известный российский боец похвастался мужской силой

"Затем прошло время, произошли у нас соответствующие события, к сожалению, и у меня этих вариантов появилось немало. Но это уже было такое время, когда это стало невозможным. Сейчас я не могу работать в России. Мы об этом просто не можем уже и говорить. Это невозможно сейчас", - добавил тренер Астаны.

Григорчук сказал, что у него было 5 вариантов из России для перехода.

"У меня не было предложений от топ-клубов. Но было минимум пять. Много. Я даже думал: почему так происходит? Амкар в том числе точно. Больше я бы не хотел называть", - отметил наставник.

С лета 2018 года Роман Григорчук является главным тренером Астаны. В сезоне-2019 команда выиграла чемпионат Казахстана, в тяжелейшей борьбе опередив Кайрат, за который выступает украинец Адеринсола Эсеола.