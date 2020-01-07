"Не возвращайся домой": экс-звезда сборной Англии жестко подколол жену

Питер Крауч эффектно разыграл жену / Sky Sports

Жена бывшего нападающего ряда английских клубов Питера Крауча Эбби стала жертвой пранка от своего мужа в рамках его авторской передачи.

После завершения карьеры экс-футболист сборной Англии ведет шоу "Подкаст с Питером Краучем" на телеканале BBC Sounds. Розыгрыш Эбби стал премьерным выпуском нового сезона.

Крауч сделал ненастоящую татуировку, после чего позвонил жене по FaceTime, чтобы проверить ее реакцию на новое тату. Эбби, мягко говоря, не очень одобрила рисунок на руке своего супруга.

"Надеюсь, ты шутишь, Пит... Что это за человек на твоем плече? Ты выглядишь ужасно. Когда ты выйдешь на пляж, ты будешь выглядеть, как *****, но решать тебе. Если это правда на твоей руке, домой можешь больше не возвращаться", - сказала жена бывшего игрока.

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После окончания разговора Питер и его ассистенты громко засмеялись, когда поняли, что Эбби Крауч повелась на шутку.

Крауч известен своими выступлениями за Ливерпуль, Тоттенхэм, Сток Сити и сборную Англии. С последними играл на чемпионате мира-2006 и чемпионате мира-2010. Всего за карьеру выиграл 5 трофеев - Кубок английской лиги с Тоттенхэмом, Чемпионшип с Норвичем, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА с Ливерпулем.