Уринотерапия: Погба думал выпить свою мочу после операции

Погба неоднозначно прокомментировал свое состояние после операции / Reuters

Поль Погба неоднозначно выразился о своем состоянии после операции и даже думал выпить свою мочу.

Француз вел прямой эфир в Инстаграм, однако позже удалил его и заявил, что не помнит, как загружал. Однако его слова из того ролика уже успели растиражировать СМИ.

"Даже не знаю, со мной все в порядке, я под кайфом или трезвый. Не думаю, что трезвый, не спрашивайте, прошла ли операция хорошо – я не знаю. Не чувствую ступни, но я жив, это уже хорошая новость. После операции мы улыбались, нас благословил Бог, я еще жив, все прошло хорошо", - приводит слова Погба Omnisport.

Также француз сравнил свою мочу с яблочным соком.

"Они дали мне что-то, не знаю что, но чувствую себя замечательно – просто вложили в руки, сказали думать о чем-то хорошем. Я думал о сыне, потом меня вырубило. Думал, что могу выпить собственную мочу, она похожа на яблочный сок. Врачи сказали расслабиться, на очень хорошем французском. Проснулся и не мог поднять ногу. Не знаю, где был, но я не пьян, нет, я выпил не алкоголь", - добавил чемпион мира-2018.

В отсутствии Погба Манчестер Юнайтед без шансов уступил Манчестер Сити в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.