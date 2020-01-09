Барселона - Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок Испании

Барселона - Атлетико: где смотреть / Planet Football

Матч Барселона - Атлетико определит второго финалиста Суперкубка Испании. В первом полуфинале Реал без особых трудностей одолел Валенсию, а Тони Кроос исполнил "сухой лист".

Барса и Атлетико уже играли между собой в рамках Ла Лиги, и тогда "блаугранас" одержали минимальную победу на последних минутах благодаря гениальному Лионелю Месси. Теперь же у мадридцев есть шанс отомстить.

Барселона - Атлетико: где смотреть, дата и время матча

Поединок Барселона - Атлетико состоится сегодня, 9 января, в 21:00 по киевскому времени. Жители Украины имеют возможность посмотреть противостояние в онлайн-трансляции на стримминговом сервисе Megogo.

В России игру в прямой трансляции покажут телеканалы Матч ТВ и Матч Футбол 1.

В записи матч Барселона - Атлетико можно посмотреть на Megogo в любое время после завершения поединка, а также на Матч Футбол 1 10 января в 07:05 по киевскому времени.

Напомним, финал Суперкубка состоится 12 января.