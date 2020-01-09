Игрок Барселоны хотел бы играть за Реал

Карлес Аленья готов играть за Реал / Reuters

Хавбек Барселоны Карлес Аленья, выступающий за Бетисна правах аренды, сообщил, что готов играть за мадридский Реал.

"Я бы не отказался играть за Реал. В футболе может произойти всякое. Я фанат Барселоны на всю жизнь, но меня учили никогда не говорить "никогда", - цитирует Аленья El Larguero.

Также он прокомментировал свое непопадание в состав в Барсе и отношения с главным тренером "блаугранас" Эрнесто Вальверде.

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"Вальверде никогда не говорил, почему не ставил меня в состав. Несмотря на это, у нас очень хорошие отношения с клубом, я благодарен им за все, что они для меня сделали. Будем надеяться, что наши пути еще пересекутся", - добавил футболист.

Сегодня, 9 января, Барселона сыграет полуфинальный матч Суперкубка Испании против мадридского Атлетико.