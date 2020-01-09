Игрок Барселоны хотел бы играть за Реал

Полузащитник Бетиса Карлес Аленья заявил, что не против надеть "сливочную" футболку.
Хавбек Барселоны Карлес Аленья, выступающий за Бетисна правах аренды, сообщил, что готов играть за мадридский Реал.
"Я бы не отказался играть за Реал. В футболе может произойти всякое. Я фанат Барселоны на всю жизнь, но меня учили никогда не говорить "никогда", - цитирует Аленья El Larguero.
Также он прокомментировал свое непопадание в состав в Барсе и отношения с главным тренером "блаугранас" Эрнесто Вальверде.
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"Вальверде никогда не говорил, почему не ставил меня в состав. Несмотря на это, у нас очень хорошие отношения с клубом, я благодарен им за все, что они для меня сделали. Будем надеяться, что наши пути еще пересекутся", - добавил футболист.
Сегодня, 9 января, Барселона сыграет полуфинальный матч Суперкубка Испании против мадридского Атлетико.