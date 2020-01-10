Ремейк финала ЧМ-1994: ветераны Бразилии и Италии переиграли матч

Бразилия и Италия переиграли финал ЧМ-1994 / Soccer Museum

Сборные Бразилии и Италии вышли на поле составами, которые играли в финале чемпионата мира-1994 и провели ремейк знаменитого матча в Пасадене.

В этот раз фортуна улыбнулась итальянцам, и они победили со счетом 1:0. Отличился 58-летний Даниэле Массаро, который ранее выступал за Милан.

Напомним, 26 лет назад сборная Бразилии одолела Италию в серии пенальти. А решающий промах совершил главный герой апеннинцев в плей-офф Роберто Баджо.

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После этого Бразилия и Италия не пересекались между собой на чемпионате мира. Европейцы смогли выиграть титул в 2006 году, также в серии пенальти одолев Францию в матче имени Зидана и Матерацци.