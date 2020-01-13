Игрок сборной Украины забил курьезный гол за зарубежный клуб

Иван Петряк стал автором курьезного гола в спарринге между Фехерваром и Сьоном во время зимних сборов.

Во время атаки команда украинца заработала штрафной. Пока голкипер соперника выстраивал стенку и отошел от центра ворот, Петряк воспользовался случаем и пробил по воротам. Футболисты Сьона были недовольны подобным поступком.

Петряк со скандалом перешел в Фехервар прошлым летом из донецкого Шахтера за 1,6 миллиона евро. До этого на правах аренды выступал за Ференцварош, с которым выиграл чемпионат Венгрии.

Фехервар после 16 туров идет на втором месте в чемпионате Венгрии, набрав 32 очка. Лидирует Ференцварош - 36 очков. Более того, у подопечных Сергея Реброва есть матч в запасе.

Напомним, украинский нападающий Этникоса Илья Марковский стал автором гола в матче чемпионата Кипра против АЕКа Ларнака (2:5).