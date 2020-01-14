Президент Барселоны назвал причины увольнения Вальверде

Бартомеу рассказал, почему Барселона уволила Вальверде / ФК Барселона

Хосеп Бартомеу рассказал, что стало причиной увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера Барселоны.

"Мы провели с Эрнесто два с половиной года. У нас были близкие отношения, он сделал нас лучше. Замена тренера – это реакция на разочаровывающую динамику команды, несмотря на хорошие результаты", - цитирует Бартомеу AS.

Он добавил, что клуб поддерживал с экс-наставником открытые отношения.

"Мы несколько раз обсуждали это с Вальверде, мы поддерживали с ним открытые отношения. Команда была очень разочарована, мы решили сделать это в середине сезона, чтобы дать толчок во второй половине", - сказал президент Барселоны.

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Функционер также сообщил, что переговоры с кандидатами на пост клуб хотел сохранить в секрете.

"Мне хотелось бы сделать все по-другому. Мы хотели себя повести не так. Мы общались со многими тренерами, это наша обязанность. Все держалось в секрете, но так получилось. Мы осторожно вели разговоры, но все вышло наружу. Вальверде замечательный человек, мы остались друзьями", - заявил Бартомеу.

Новым главным тренером Барсы стал Кике Сетьен, который до этого тренировал Лас-Пальмас и Бетис. Специалист уже успел прокомментировать свое назначение.