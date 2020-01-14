Вчера пас коров в селе, а сегодня тренирую Барселону - новый наставник "блаугранас"

Кике Сетьен прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Барселоны / ФК Барселона

Кике Сетьен заявил, что рад своему назначению в Барселону и сообщил, что готов к новому вызову.

Наставник заверил, что будет давать шанс молодым футболистам.

"Этот клуб уже имеет чрезвычайный состав. Я не знаю всех игроков очень хорошо. Никогда никому нельзя расслабляться. У меня нет проблем с тем, чтобы привлекать молодых игроков. Если они играют и получают минуты, это потому, что они этого заслуживают", - цитирует Сетьена официальный сайт Барселоны.

Тренер уверен, что сумеет передать команде свою философию.

"Я пришел сюда с огромной энергией, мне совершенно ясно, что такое Барселона. Я абсолютно убежден, что могу передать игрокам свое видение футбола. Последние годы эта команда заставляла наслаждаться их игрой. У меня очень четкие идеи. Я слушаю всех, но важно донести то, во что я верю. Моя цель - выиграть все: Ла Лигу, Лигу чемпионов и Кубок", - добавил Кике Сетьен.

Кике также выразил комплименты своему предшественнику Эрнесто Вальверде.

"Я очень ценю работу Вальверде, ценю его образ жизни и его принципы. Я попробую связаться с ним, в его работе есть много вещей, которые будут полезными для нас. Я хочу поблагодарить его за то, что он оставил мне команду, которая является лидером Ла Лиги", - заявил тренер.

Сетьен признался, что еще недавно даже мечтать не мог о работе на Камп Ноу.

"Я буду тренировать лучшего игрока мира – Месси... Я все еще не полностью осознаю то, что переживаю. Я не представлял подобного даже в своих мечтах. Для меня это особенный день. Вчера я пас коров в селе, а сегодня тренирую лучших игроков в мире. Чтобы принять это предложение, мне понадобилось всего 5 минут", - сказал наставник.

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде после 2,5 лет работы. Причина - неудачные результаты в сезоне 2019/20. Команду лихорадит в Ла Лиге, хоть она и делит лидерство в турнирной таблице с Реалом. В предыдущих сезонах "блаугранас" вылетали из Лиги чемпионов от Ромы и Барселоны, имея комфортное преимущество после первого матча. Последней каплей стало поражение от Атлетико в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). К слову, сам трофей уехал в музей Реала.