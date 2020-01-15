"Хабиб просто зверь": Серроне расхвалил россиянина перед боем с Макгрегором

Дональд Серроне расхвалил Нурмагомедова / MMA Fighting

Дональд Серроне похвалил россиянина Хабиба Нурмагомедова и назвал его главное качество.

"Все знают, что Хабиб просто зверь! Он валит всех в партер и контролирует, контролирует. Если его не нокаутировать, то бой пройдет именно так. У него идеальные тейкдауны и потрясающий контроль", - цитирует Серроне ESPN.

Также Ковбой отметил, что Макгрегора сложно оценивать по бою с Нурмагомедовым.

"Конора сложно оценить по бою с Хабибом. А в других боях мы не часто видели его в партере. Хотя я уверен, что Конор усердно работал в зале над этими навыками", - добавил боец.

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Бой Макгрегор - Серроне в рамках UFC 246 состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Ирландец не появлялся в октагоне после поражения от Хабиба, Серроне в своем последнем поединке проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом.