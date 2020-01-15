Моуриньо ослабил соперника Шахтера

Жедсон Фернандеш перешел в Тоттенхэм / ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил о полуторагодичной аренде полузащитника Бенфики Жедсона Фернандеша.

Это первый трансфер Жозе Моуриньо у руля "шпор". Клуб также имеет право выкупа футболиста. Жедсон будет выступать под 30-м номером.

Тоттенхэм в 22 туре уступил дома Ливерпулю (0:1), который мчится к первому за 30 лет чемпионскому титулу. В следующем поединке лондонцы сыграют на выезде с Уотфордом. Сейчас подопечные Моуриньо занимают 8 строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Напомним, Бенфика в 1/16 финала Лиги Европы встретится с донецким Шахтером. Первый матч состоится 20 февраля в Харькове, ответный - 27 февраля в Лиссабоне. Билеты уже поступили в продажу - их можно приобрести в кассах ОСК Металлист и онлайн.