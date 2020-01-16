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Депутат Госдумы резко ответил скандальному рэперу и призвал завязывать с наркотиками

16 января 2020, 14:01

Бронзовый призер Олимпийских игр-2004 Дмитрий Носов ответил Алексею Долматову, который вызывал его на бой.

Дмитрий Носов
Дмитрий Носов ответил Гуфу / Говорит Москва

Дмитрий Носов прокомментировал скандальное заявление рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Артист вызывал бывшего дзюдоиста на бой.

"Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это", - цитирует Носова Говорит Москва.

Депутат Госдумы заявил, что наркотики разрушили жизнь Долматова.

"Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно. Что он там наговорил - мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится", - добавил бронзовый призер Олимпийских игр-2004.

Он не собирается проводить бой с Гуфом.

"Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее. Есть более достойные и важные дела. Львы не охотятся на мышей". - сказал Носов.

Причиной конфликта стало задержание Гуфа и другого рэпера Слима в аэропорту Красноярска. В крови музыкантов нашли следи кокаина и марихуаны. Задержали их по инициативе движения Антидилер, которую возглавляет Носов.

Алексей Долматов Дмитрий Носов
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