Депутат Госдумы резко ответил скандальному рэперу и призвал завязывать с наркотиками

Дмитрий Носов ответил Гуфу / Говорит Москва

Дмитрий Носов прокомментировал скандальное заявление рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Артист вызывал бывшего дзюдоиста на бой.

"Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это", - цитирует Носова Говорит Москва.

Депутат Госдумы заявил, что наркотики разрушили жизнь Долматова.

"Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно. Что он там наговорил - мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится", - добавил бронзовый призер Олимпийских игр-2004.

Он не собирается проводить бой с Гуфом.

"Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее. Есть более достойные и важные дела. Львы не охотятся на мышей". - сказал Носов.

Причиной конфликта стало задержание Гуфа и другого рэпера Слима в аэропорту Красноярска. В крови музыкантов нашли следи кокаина и марихуаны. Задержали их по инициативе движения Антидилер, которую возглавляет Носов.