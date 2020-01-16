Депутат Госдумы резко ответил скандальному рэперу и призвал завязывать с наркотиками

Бронзовый призер Олимпийских игр-2004 Дмитрий Носов ответил Алексею Долматову, который вызывал его на бой.
Дмитрий Носов прокомментировал скандальное заявление рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Артист вызывал бывшего дзюдоиста на бой.
"Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это", - цитирует Носова Говорит Москва.
Депутат Госдумы заявил, что наркотики разрушили жизнь Долматова.
"Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно. Что он там наговорил - мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится", - добавил бронзовый призер Олимпийских игр-2004.
Он не собирается проводить бой с Гуфом.
"Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее. Есть более достойные и важные дела. Львы не охотятся на мышей". - сказал Носов.
Причиной конфликта стало задержание Гуфа и другого рэпера Слима в аэропорту Красноярска. В крови музыкантов нашли следи кокаина и марихуаны. Задержали их по инициативе движения Антидилер, которую возглавляет Носов.