В Мексике футболиста дисквалифицировали за гомофобию

Хесус Гальярдо дисквалифицирован за гомофобию / en24.news

Мексиканская федерация футбола отстранила Хесуса Гальярдо на 2 матча из-за гомофобских выкриков.

В прошлом сезоне его Монтеррей выиграл апертуру на поле принципиального соперника. Команда одолела Америку на стадионе Ацтека в серии пенальти со счетом 4:2. Во время празднования Гальярдо начал оскорблять оппонента и позволил себе гомофобские высказывания.

Кроме дисквалификации игрок должен будет заплатить денежный штраф. Его поведение расценили как "неподобающее празднование".

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Монтеррей также участвовал на Клубном чемпионате мира-2019 и дошел до полуфинала, где уступил будущему триумфатору турнира - Ливерпулю. Причем мерсисайдцы вырвали победу лишь на последних минутах встречи благодаря голу Роберто Фирмино.