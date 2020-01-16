В Мексике футболиста дисквалифицировали за гомофобию

Игрок Монтеррея Хесус Гальярду получил дисквалификацию и штраф за гомофобские выкрики.
Мексиканская федерация футбола отстранила Хесуса Гальярдо на 2 матча из-за гомофобских выкриков.
В прошлом сезоне его Монтеррей выиграл апертуру на поле принципиального соперника. Команда одолела Америку на стадионе Ацтека в серии пенальти со счетом 4:2. Во время празднования Гальярдо начал оскорблять оппонента и позволил себе гомофобские высказывания.
Кроме дисквалификации игрок должен будет заплатить денежный штраф. Его поведение расценили как "неподобающее празднование".
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Монтеррей также участвовал на Клубном чемпионате мира-2019 и дошел до полуфинала, где уступил будущему триумфатору турнира - Ливерпулю. Причем мерсисайдцы вырвали победу лишь на последних минутах встречи благодаря голу Роберто Фирмино.