"Я больше русский, чем Хабиб": Макгрегор - о реванше с Нурмагомедовым

Макгрегор хочет подраться с Хабибом в Москве / GettyImages

Конор Макгрегор заявил, что не считает Хабиба Нурмагомедова русским и хочет провести реванш в Москве. Также он отреагировал на слова Дэйны Уайта о том, что устроить бой в столице РФ невозможно.

"У Хабиба особый набор навыков и свой стиль. Я серьезно подготовлюсь к реваншу. Почему Дэйна против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб. Из-за PPV? Серьезно? Неужели мы мало заработали на первом бое?", - цитирует Макгрегора sports.ru.

Напомним, ирландец вернулся в октагон после 15-месячного перерыва и одержал быструю победу над Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

Макгрегор уже получил вызов на бой от Джастина Гэтжи. Нурмагомедов 18 апреля встретится с Тони Фергюсоном.