"Сучка, двигайся": Макгрегор получил новый вызов на бой

Конор Макгрегор получил вызов от Джастина Гэтжи / UFC

Джастин Гэтжи в своем Twitter вызвал на бой победителя UFC 246 Конора Макгрегора.

"Этот мужик хорош. Сучка, двигайся, чтобы принять этот бой. Назови мое имя", - написал Гэтжи.

Напомним, Макгрегор одержал победу над Дональдом Серроне нокаутом через 40 секунд после начала поединка. Это первый бой для ирландца за 15 месяцев.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал о возможности проведения поединка за титул BMF между Конором Макгрегором и Хорхе Масвидалем. Также Макгрегору был обещан реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин 18 апреля встретится в октагоне с американцем Тони Фергюсоном.