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Интер сделал предложение по звезде Тоттенхэма

20 января 2020, 23:48

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен имеет большие шансы перебраться в Интер. Спортивный директор "нерадзурри" подтвердил факт переговоров.

Кристиан Эриксен
Интер сделал предложение по Эриксену / АПЛ

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио сообщил, что Интер сделал Тоттенхэму предложение по трансферу хавбека Кристиана Эриксена.

"Мы говорим об очень важном игроке, который привлек внимание больших европейских клубов, учитывая то, что у него истекает контракт. Мы сделали официальное предложение Тоттенхэму и теперь можем только ждать. Это сложные переговоры, но мы работаем над этим", - цитирует Аузилио Sky Sport Italia.

Контракт Эриксена с Тоттенхэмом истекает летом 2020 года. Датчанин выступает за "шпор" с 2013 года и за это время успел дважды завоевать "серебро" АПЛ и дойти до финала Лиги чемпионов-2018/19, где его команда уступила Ливерпулю (0:2).

Интер в последних двух турах Серии А потерял очки и отстал от лидирующего Ювентуса на 4 очка. Также всего на 2 пункта от подопечных Антонио Конте отстает римский Лацио.

Интер Тоттенхэм трансферы новости футбола Кристиан Эриксен
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